《上流》揚威奧斯卡　韓總統文在寅發文激讚

韓國名導奉俊昊執導的話題韓片《上流寄生族》於今日舉行的《第92屆奧斯卡金像獎》狂掃最佳電影、導演、國際電影與原著劇本4獎，成為大贏家，為韓國電影100周年寫下新一頁！

南韓總統文在寅亦透過Twitter予以高度讚揚：「奉俊昊導演與所有演員及工作人員，令人引以為榮，特別感謝他們為正在戰勝困境的國民帶來自豪與勇氣。《上流寄生族》用典型的韓國故事，打動世界各地的觀眾，極具個性與細節的演繹，從尖鋭對白至劇本、剪輯、音樂、美術，及至演員們的演技，也向世界證明了其力量。」

他又表示：「《上》片自去年在康城影展勇奪金棕櫚，至今年在奧斯卡勇奪4獎，也是集結過去100年製作韓國電影的所有人不斷努力的成果，很高興韓片可以與國際影片並駕齊驅，展開韓片100年的新一頁。影片在愉悅中滲透悲傷，向社會傳遞新穎信息，令人重新思考一部電影帶來的感動與力量。南韓政府將繼續努力，讓電影人可以盡情發揮想像力在無後顧之憂下進行創作。已開始好奇奉俊昊導演與眾演員及工作人員們下一個計劃，再次對影片獲獎送上祝賀，政府將與國民一起打氣。」