《黃金有罪》劇透：敏婷分手搵帶喜訴苦

第二十六集(02/10)

濚木因詹猜（蔡國威飾）一案，加上受香港經濟下滑拖累，股價大受衝擊。木桐（張兆輝飾）為力挽狂瀾，決定將旗下蝕本生意斬纜；他與昊峰（黃智賢飾）合作經營的公司首當其衝，令昊峰損失慘重，對木桐更懷恨在心。尚業銀行股價亦隨之下跌，岳泰（林韋辰飾）不勝其煩與敏婷（陳瀅飾）分手，還將她侮辱一番。昊峰為向木桐報復，欲以賄賂一事威脅他，反被木桐毒打……敏婷被岳泰拋棄，向帶喜（洪永城飾）訴苦，並從帶喜口中得知岳泰與木桐的秘密交易。及後，木桐、岳泰、帶喜等人被警方拘捕。

第二十七集(02/11)

濚木集團與尚業銀行被警方審查，尚業因種種不利傳言引致銀行擠提，岳泰妻司馬佩（康華飾）答應幫忙渡過難關，但列出苛刻條件……開庭當日，木桐雄辯滔滔，終與岳泰無罪釋放。此時，廉署接獲泰益財務總行報告，正式立案調查濚木賄賂香港泰益高層一事，濚木股價更難翻身。木桐預料此事棘手，遂先安排海娜（楊卓娜飾）離港，與帶喜密謀對策。已加入廉署的永杰協助柱國調查濚木一案，他不願相信木桐牽涉其中，欲先行調查真相。及後，柱國等廉署人員往找木桐。

第二十八集(02/12)

永進（蕭正楠飾）和敏晶（姚子羚飾）結伴回港，二人將要結婚。柱國（張達倫飾）於此時出現，邀請他們到廉署調查。永進心知敏晶（姚子羚飾）依然維護木桐，沒有將真相告知柱國，還發現敏晶與木桐秘密來往，誤以為他們仍有曖昧關係，甚是氣憤。木桐洞悉永杰已察覺到滅蟲公司文件的端倪，欲利誘他隱瞞真相；永杰（何廣沛飾）猶豫之際，卻被永進撞破。柱國發現滅蟲公司文件不翼而飛，永杰上司懷疑他包庇木桐，永杰百詞莫辯，實情是木桐利用其女友冰冰使計偷走文件。永杰自知鑄成大錯，萬念俱灰……

第二十九集(02/13)

永杰自殺，幸永進與柱國及時趕到，救回永杰一命。敏晶於良心驅使下，終將濚木行賄的真相告知永進，她更透露箇中秘密……木桐無意中得知他們的部署，為搶回證據，一再向敏晶相逼，敏晶混亂間衝出馬路……木桐及後收到敏晶偷偷寄來的文件，悲從中來。海娜終明瞭木桐最愛並不是自己，傷心欲絕。永進痛不欲生，一心只想找出木桐的罪證，可惜苦無機會。本已畏罪潛逃的帶喜冒險回港私會敏婷，希望敏婷與他一起離開，卻於此時巧遇木桐……

第三十集(大結局) (02/14)

柱國憑其數學天分，終找到木桐賄賂沙瑪等人的罪證，關鍵是要找到帶喜並勸服他轉做污點證人。敏婷相約帶喜見面，答應與帶喜一同離開，並質問敏晶之死與木桐的關係；突然有殺手出現，二人分頭逃命期間，敏婷身受重傷……帶喜在永進與柱國苦苦相勸下，終肯指證木桐。廉署通緝木桐，永進靈機一觸，及時找到木桐藏身之處，二人大打出手，永進性命危在旦夕……榮木桐一代神話終究落幕，人繼續心存貪念，歷史只會不斷重演。