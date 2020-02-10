《大醬園》劇透：細么獻身醉酒兆榮懷孕

第十六集(02/10)

張勇重遇情人何芬芳，原來他就是救卓楠（黃嘉樂飾）的神秘人。卓楓（吳岱融飾）情況一轉好便嚷着要到醬園，德容（龔慈恩飾）看出他只是在意小滿（朱晨麗飾）。玉鶯（楊卓娜飾）在星權（劉天龍飾）的屍體發現彈頭，找敬業（李國麟飾）對質，彭虎突然出現作證，但還需另找一名證人才足以指證敬業。德容從小滿的父親夏冬口中，始知自己搞錯了一件重要事情。德容為細么安排相親，星威到來搞破壞。星威帶細么到大宅，對她不軌，小滿前來拯救。敬業及後到萬家稱星威已喪命，並囚禁了小滿，要啟山交出細么（龔嘉欣飾）賠命！

第十七集(02/11)

細么無家可歸，只能向雙雙（江嘉敏飾）求助。兆榮（袁文傑飾）的上司曹濟（張國強飾）眾到來探訪，細么問雙雙為何不能接受對她有意、又對高家有利的濟眾，雙雙聲明推崇自由戀愛。卓楓率隊闖入劉家大宅要救小滿，雖不成功卻發現星威原來未死。卓楠提出查清星權的死亡真相，才有機會令敬業釋放卓楓。啟山向兆榮求助，兆榮推卻，但聽到彭虎可能未死後便態度大變……敬業當眾向萬家聲討星威被殘害身體一事，要對卓楓行私刑，怎料有人指證敬業槍殺星權，卓楓逃過一劫。

第十八集(02/12)

小滿受傷仍關注細么，德容越加欣賞其性格。卓楓着緊小滿的情況，德容與映雪（李綺雯飾）看在眼中，深明他對小滿的心意。卓楓將侍婢所送的禮物轉贈小滿，引來婢女不滿，作弄小滿。坊間傳出詆毀小滿的謠言，華歌提出要向小滿提親以作遏止，卓楓召齊醬園各學徒向小滿求婚。細么聽到兆榮與初戀情人的故事後，照辦煮碗在兆榮面前上演當日的邂逅場景。卓楓、小滿拜堂結為夫婦後，細么向卓楓聲稱小滿是其親妹。卓楓急忙尋父母證實此說，卻在街上遇襲。

第十九集(02/13)

有人見到星威打暈卓楓後離去，萬家上下到劉家問清楚卻沒結果。靈素（車婉婉飾）想趁卓楓失蹤讓卓楠盡快結婚生子，搶去長孫之位，向兆榮提親卻被拒。細么趁兆榮酒醉主動獻身，秋雁見二人同床極度憤怒。雙雙自責引狼入室，卓楠向她承諾會對妻子專一。敬業向汐嫻求饒，更稱要娶妾繼後香燈，並向萬家報復，汐嫻為家業無奈接受。靈素與笑瑩找到德容的接生婦，還設計讓天娥自揭秘密，啟山當眾承認當年錯失。啟石等人要啟山交出當家之位……

第二十集(02/14)

啟山訴說無霸佔醬園的私心，願把印鑑交出，醬園事務最終議定由啟石、啟江接手。細么到孤兒院向秋雁道歉後，竟自行離開專員府，但當秋雁得知細么要墮胎後，終心軟答應讓細么入門成為兆榮的妾侍。天佑向啟山投訴萬冠園醬油品質下降，啟川亦重返福永昌做醬油。啟山為醬園提出應對方法，啟石、啟江卻重申他已沒管理權。細么帶禮物見德容與小滿，更向小滿直認背後做過小動作，嘲諷她隨時要守寡。醬園生意下跌，啟石、啟江決定出售醬園。