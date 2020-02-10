無懼新冠肺炎！陳曼娜屋企招呼老友打邊爐

多在家，少聚集，不單是防疫基本措施，想不到就連打邊爐也可能是染病源頭！近日驚現家庭群組大爆發的新冠肺炎個案，一家十九口打邊爐後，至少十人染病，令人聞「爐」色變！身為圈中富婆的陳曼娜卻冇有怕，招呼一班藝人好友，包括孫泳恩、林建明（沙姐）、胡楓、何麗全夫婦、安德尊及黃百鳴等，在其豪宅打邊爐兼食盆菜，齊齊吹水話當年。

陳曼娜在社交網晒聚會及寶貝外孫女照片，留言：「新春難得共聚！沒有最好的佳餚，但有最好的友情！謝謝你們的光臨！」、「疫情不及友情深，新春溫情聚會，大家揮灑自如！談笑風生！笑破肚皮！適逢何麗全哥哥生日之喜，Peter哥甜Cake，大家甜入心裏！」

而其中一條條短片，是拍下黃百鳴說在七十年代做舞台劇《漩渦》的趣事，他說當時有場床上戲，他穿了短褲並蓋被上陣：「我仲有條底褲，佢哋話我冇演員道德！」胡楓聞言即搞笑的說：「你咁就唔啱嘞！我係自動除㗎！」即引起哄堂大笑，沙姐也說：「胡楓自動除，黃百鳴你幾冇演員道德，所以胡楓屹立不倒！」之後沙姐和黃百鳴碰杯說「一飲泯恩仇」，黃百鳴即說：「一吻都得，但係要戴住口罩！」