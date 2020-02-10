新冠肺炎玩謝食肆！陳柏宇火鍋店黯然執笠

新冠肺炎疫情持續惡化，飲食及零售大受影響，日前更有19人家庭打邊爐後有10名成員確診，進一步打擊飲食業。藝人趙勁皓（King）與歌手陳柏宇兩年前夾份投資火鍋店，問到疫情對火鍋店的影響程度時，King表示兩間分店已分別結業及易手：「尖沙咀店去年6、7月已經頂咗畀人，蝕咗少少錢囉！銅鑼灣店一月嘅時候租約期滿，所以結業，冇蝕錢，打個和，我都好唔捨得，但呢個時勢冇辦法。」至於陳柏宇坦言生意已經差了一段時間，也是時候要結業，問到蝕了多少錢？他說：「蝕咗最初投資嘅錢，不過中間有分過錢。（會唔會覺得可惜？）冇乜可惜，生意唔得就唔得。」

雖然火鍋店損失不大，但King另外有三間北京菜餐廳、一間酒吧及一間健身室，當中以餐廳的生意受疫情影響最嚴重，每間每月虧損約三十至四十萬，問到如何止蝕？他坦言：「其實有諗過轉手，我哋搵埋租客，但業主唔肯。依家仲可以頂多三至六個月，我都唔想結業，因為當中涉及過百員工，而且餐廳我做嘅第一個生意，做咗九年，所以唔想放棄。咁業主有減租，有間減咗三成，有間免租。（健身室同酒吧生意呢？）酒吧營業額反而升咗，可能大家唔使返工返學啦！健身室就差不多，但冇新客，有啲舊客可能畀人裁咗都唔再續約。」