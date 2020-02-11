東方日報C1：《上流寄生族》奪奧斯卡4大獎

南韓之光！由韓國導演奉俊昊執導的《上流寄生族》，為韓國電影史寫下最光輝的一頁，創下奧斯卡新紀錄！在《第92屆奧斯卡金像獎》中橫掃最佳導演、電影、國際電影及原著劇本四個大獎，除了是首部攞小金人的韓片，亦是奧斯卡頒獎禮創立以來首部外語片勇奪最佳電影殊榮！《上》片風頭之勁，完全蓋過大熱奪影帝影后寶座的「小丑」華堅馮力士及雲妮絲維嘉！

香港時間昨晨在美國舉行的《第92屆奧斯卡金 像獎》上，韓國導演奉俊昊毫無懸念地先捧走「最佳原著劇本」及「最佳國際電影」（前名「最佳外語片」），成為首部獲小金人的韓國電影，他致詞時表示能成為獎項改名後的首位得主，十分光榮，並以英語說：「我已經做好今晚去飲酒嘅準備，會飲到聽朝！」隨後再下一城，擊敗《1917：逆戰救兵》英國導演森曼達斯（Sam Mendes）奪得「最佳導演」及「最佳電影」，亦是奧斯卡成立以來首次有外語片奪得最佳電影殊榮！

多得馬田啟發昆頓搭路

奉俊昊獲「最佳導演」時，自言以前讀電會研究憑《愛爾蘭人》（The Irishman）入圍的導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）作品，又多謝憑《從 前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）入圍的導演昆頓塔倫天奴 （Quentin Tarantino）過往致力將他的作 品介紹給西方觀眾，最後笑言想將小金人鋸開，與其他提名人分享。電影台前 幕後包括主角宋康昊及趙汝貞等在獲 「最佳電影」時一起上台，喜出望外，女監製致詞後，大會鏡頭本來已轉走，但台下的湯漢斯（Tom Hanks）及查理絲花朗（Charlize Theron）等大叫：「多啲！」電影公司女高層才得以接力講得獎感受。另外，周一適 逢39歲生日的趙汝貞，事後形容獲獎 是最好的禮物。

不少觀看直播的韓星立即道賀，女星孔孝真上傳奉俊昊致詞的電視截圖，留言：「萬歲！」之後公開與女星李荷妮於奧斯卡前夜祭與奉俊昊、宋康昊、李善均等的合照，原來她們在美國旅行期間，特地到現場與《上》片團隊打氣。有份客串《上》 的男星朴敘俊、女團Girl's Day成員惠利及男星丁一 宇亦紛紛留言恭喜。南韓總統文在寅在Twitter表 示：「奉俊昊導演與演員及工作人員，令人引以為 榮，影片以最韓國化的故事打動全世界，去年在康 城影展勇奪金棕櫚，以至今年在奧斯卡勇奪4獎，是集結過去100年製作韓片的所有人的努力成果，很高興韓片可以與國際影片並駕齊驅，展開韓片100周年的新一頁。」

華堅雲妮「熱」捧小金人

另外，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）以大熱姿態，分別憑 《JOKER小丑》與《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy） 奪得影帝影后。華堅成為史上第一人憑超級英雄漫畫角色捧走影帝，全場起立鼓掌，他上台即一臉嚴肅示意叫人停止拍手，自覺不夠資格獲獎，再次借機宣揚環保：「我哋對電影有同樣嘅愛，但對大自然唔夠關注， 我哋都以為 自己係世界中心。」

男女配玩溫情畢彼特感激仔女

荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）憑《從前，有個荷里活》以大熱姿態奪奧斯卡最佳男配角！今次是他從影以來第二座小金人，2014年他以監製身份憑電影 《被奪走的12年》（12 Years a Slave）獲最佳電影。 今次以演員身份獲奧斯卡，他致詞時說：「佢哋話畀我聽喺度只有45秒時間，比起呢個星期參議院畀博爾頓（John Bolton，前美國國家安全顧問）嘅發言時間多。」他大讚《從》導演昆頓塔倫天奴及拍檔里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），並向特技人致敬，最後他說：「感謝我嘅仔女，我愛慕你哋！」而他 在後台受訪時表示，將會消失一段時間去做自己的事情。而被畢佬擊敗的湯漢斯，當聽到其聲演的彼思動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）贏得最佳動畫，即時笑番！

羅拉視父母英雄

最佳女配角方面，荷里活著名女星羅拉丹恩（Laura Dern）憑《婚姻故事》（Marriage Story）大熱勇奪，她領獎時特別提及影星父母Bruce Dern及Diane Ladd，形容他們是其演技英雄，2月10日53歲生日的她，更表示得獎是其人生中最好的生日禮物。

《上流》咩來頭？

黑色幽默驚慄片《上流寄生族》講述一個貧窮家庭用計取得一個富裕家庭信任，扮成互不相識前往打工，貧窮家庭更趁老闆旅行充當豪宅主人。但當豪宅的秘密揭露後，事態失控一發不可收拾。電影獲獎無數，於《康城電影節》奪得金棕櫚獎及於《金球獎》奪得「最佳外語片」，是南韓史上第一筆。導演奉俊昊延世大學社會學出身，讀書時經常參加民主示威，食慣催淚彈。他拍過不少名作，如改編真實連環殺人事件的《殺人回憶》及怪獸片《韓流怪嚇》，進軍荷里活後執導《末世列車》與《玉子》。

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