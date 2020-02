去年底同吳浩康甩拖　崔碧珈與有心人度元宵

36G「咪神」崔碧珈(Anita)去年底同吳浩康甩拖,雖然分手時鬧得不愉快,但Anita就未被嚇怕,仍然相信愛情能為工作帶來動力,繼續勇敢去愛。而話咁快,Anita就有好消息畀大家喎!

好早之前訂咗枱

近日隻身去美國洛杉磯上演藝課程進修嘅Anita,原來喺元宵節,亦即係中國情人節飛咗去加拿大溫哥華,同「有心人」約會!佢晒出喺餐廳食飯嘅相,仲大玩「有心人視角」,盛讚對方:「好早之前已經訂咗枱,呢位有心人算係幾有心。」見到佢冧爆嘅笑容,網友都留言戥佢開心,仲有人話:「What an amazing有心人❤️(呢個有心人好了不起!)」而Anita就回覆:「細心人😆」點知呢位網友再回覆:「Only if he can put the same effort at work😂(如果佢工作都係咁咪係囉!)」咦,好似知道呢個「有心人」身份咁喎!

晒Fit爆身形籲做Gym

講起工作態度,就令人聯想到Anita曾經數臭吳浩康「扮上進」、「大話精」,不過翻查吳浩康社交網,佢近日都身在香港,睇嚟呢個溫哥華「有心人」係另有其人喎!此外,Anita其後再分享一張喺健身室嘅自拍,大騷4吋事業線同Fit爆小蠻腰,仲留言同大家講唔好再諸多藉口偷懶,要同佢一齊勤力做Gym呀!