去年底同吳浩康甩拖　崔碧珈與有心人度元宵

36G「咪神」崔碧珈（Anita）去年底同吳浩康甩拖，雖然分手時鬧得不愉快，但Anita就未被嚇怕，仍然相信愛情能為工作帶來動力，繼續勇敢去愛。而話咁快，Anita就有好消息畀大家喎！

好早之前訂咗枱

近日隻身去美國洛杉磯上演藝課程進修嘅Anita，原來喺元宵節，亦即係中國情人節飛咗去加拿大溫哥華，同「有心人」約會！佢晒出喺餐廳食飯嘅相，仲大玩「有心人視角」，盛讚對方：「好早之前已經訂咗枱，呢位有心人算係幾有心。」見到佢冧爆嘅笑容，網友都留言戥佢開心，仲有人話：「What an amazing有心人❤️（呢個有心人好了不起！）」而Anita就回覆：「細心人😆」點知呢位網友再回覆：「Only if he can put the same effort at work😂（如果佢工作都係咁咪係囉！）」咦，好似知道呢個「有心人」身份咁喎！

晒Fit爆身形籲做Gym

講起工作態度，就令人聯想到Anita曾經數臭吳浩康「扮上進」、「大話精」，不過翻查吳浩康社交網，佢近日都身在香港，睇嚟呢個溫哥華「有心人」係另有其人喎！此外，Anita其後再分享一張喺健身室嘅自拍，大騷4吋事業線同Fit爆小蠻腰，仲留言同大家講唔好再諸多藉口偷懶，要同佢一齊勤力做Gym呀！