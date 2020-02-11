去奧斯卡慶功宴惹不滿　李荷妮刪合照發文道歉

韓國名導奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》在昨日舉行的《第92屆奧斯卡金像獎》勇奪最佳電影、導演、國際電影及原著劇本4獎，成為全晚大贏家，為韓國電影史寫下最光輝的一頁，剛好身在美國的韓國女星孔孝真與李荷妮昨日上載與《上》片團隊出席奧斯卡前夜祭時的合照，祝賀《上》片獲獎，而李荷妮昨晚亦有出席《上》片的慶功宴，卻因上載與慶功宴的合照而捱轟。

李荷妮昨晚透過Instagram公開與奉俊昊及《上》片演員趙汝貞、李善均、朴素丹及朴明勳等在慶功宴上的合照，並寫道：「在我的人生中，竟然可以親眼看到奧斯片的最佳電影和導演獎等4個獎項，能夠在洛杉磯一起打氣，真的很開心！韓國電影、忠武路萬歲！」李荷妮又雙手拿着奧斯卡獎座與奉俊昊影相，表現十分興奮，她笑指：「別人可能會以為是我獲獎，但真的太開心了，今晚不用睡覺了。」

不過在李荷妮上載照片後，便有部分網民留言批評說：「你又不是《上》片的演員，為甚麼要出席慶功宴？」有人不滿她拿着奉俊昊的獎座影相，認為她無禮，亦有不少網民認為李荷妮作為演員們的好友，到慶功宴一起分享喜悅並無不妥。

李荷妮其後刪除有關照片，並發文道歉：「假如有人看了我祝賀前輩和同僚們的照片後覺得不便或不快，真的很抱歉，我只是想將我個人激動的心情與在韓國的人分享。」