橫店13日陸續復工　趙麗穎搶先歸位？

大陸新冠肺炎疫情嚴重，截至周二（11日）清晨，大陸確診病例逾4萬宗、超過1千人死亡，受疫情影響嘅橫店影視城1月底就發出停廠通告，導致多部影視作品要停工包括楊冪主演的《謝謝你醫生》、趙麗穎、王一博主演的《有翡》等，但橫店最近就宣布後日（13日）陸續復工。

橫店影視文化產業集聚區管理辦公室發出《指導意見》，表示會分階段復工，第一階段復工由2月13日開始，影視企業（劇組）員工春節期間均在當地、沒有去過疫情嚴重地區、未與疫情嚴重地區人員接觸以及防疫措施到位的劇組，會經審核通過後優先予以復工。第二階段根據疫情防控形勢確定，第三階段為疫情防控措施解除後，恢復正常拍攝。劇組要按照「能少則少、能近則近」的原則，其他地區返回的員工在家居觀察期滿後才能復工，至於目前仍在疫情嚴重地區的人員，劇組要勸導暫緩返回。

而負責人透露劇組對於復工相當踴躍，2月3日起就有不少申請，但目前為止，尚未有申請通過，他表示：「全面復工，得等到浙江全省解除一級響應。」有指趙麗穎劇組不但已經申請復工，而且是最早申請的第一批。而全體工作人員都在浙江橫店努力拍戲，每天獲分發口罩和測量體溫，所以劇組有機會獲得最早審核通過。