幫港男振夫綱　洪嘉豪唔夠廁紙問阿婆攞

歌手洪嘉豪今日現身電台宣傳新歌《我說不可以》，講到在疫情下仍要出來宣傳，他表示新歌上月已派台，但因新年而暫停宣傳：「依家社會成個題目都係健康同疫情，但冇辦法，都要繼續做，戴住口罩囉！有時困喺屋企耐都要出來行吓，當吸吓新鮮空氣，都會健康啲，我都冇收埋自己，我有出去踢波做運動。」

談到新歌，嘉豪指歌曲內容是男生拍拖時經常會遷就女生，也是時候威番次，向對方說不：「首歌係快歌，有啲歐美年輕人party歌嘅感覺。（你好遷就女友？）都好就，對上一次拍拖比較年輕，希望再有機會拍拖搵個唔會咁多爭拗嘅人。（以前點就對方？）經常為好小事而鬧交，每次都係我認錯。我覺得呢個情況好經常發生喺香港男仔身上，係時候要振夫綱。」他透露新歌是在瑞典斯德哥爾摩的寫作營中創作：「留咗喺當地十日，都會特別多靈感，當地好多音樂人好年輕，但已經為好多出名歌手寫歌，又寫得好快，我都係向佢哋偷師。大家會圍埋一齊傾同創作，我都想將呢個創作方法帶嚟香港，之前我同（周）柏豪、Janice（衛蘭）網上傾偈，柏豪都發板話想一齊出嚟創作歌曲，但都要等疫情減退先，唔想將細菌帶回家。」

另外，問到口罩等物資是否足夠？嘉豪笑言：「口罩數目方面我係基層，我都比較少出街。廁紙之前屋企得番5、6卷，去咗婆婆屋企攞咗幾卷。聽到話社區互助，覺得好開心。」