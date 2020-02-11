撐創意文化！張建聲將工作室平租變共享空間

藝人張建聲（Justin）去年跟好友喇英、肥仔朋友Coba及女友人Moon齊齊搞Workshop，四人在葵涌夾份租了一個面積2,500呎的單位，經過翻新及簡單裝修後，原先打算去年底使用，但期間撞正喇英要為一部日本獨立電影出任聯合監製，Justin又到日本拍viuTV的《港男入贅手冊》和劇集《打天下》，再去台灣拍戲，結果拖到近日，開工作室的事情才終於成形。

新工作室名為「JND 就呢度」，年初十當日拜神開張大吉，但經歷了過去大半年的社會變化，四位拍檔共商後，決定將工作室改建成共享空間，以極平的租金租借給年輕人或創業人士作為辦公室或聚腳地。Justin說：「經過呢幾個月社會發展，我哋商討過之後，改變咗我出發點，諗住善用呢個地方，分租出去畀搞創作嘅人，唔使自己捱貴租，又有一個夠大又好使好用嘅地方，仲可以建立一個自己嘅圈子，我哋歡迎所有前期、後期或者要個office做剪接、度橋、拍嘢、開會嘅人，用一個相宜嘅價錢租出，我哋係想聚埋一班做art嘅朋友，世界難撈，大家守望相助，互相幫忙啦！」