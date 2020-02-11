擔心因疫情改「嫁」期　駱胤鳴：係都冇辦法

組合樂印姊妹今日現身電台宣傳新歌《什麼都可》，該曲是微電影主題曲，新歌原定新年推出，但因微電影播出計劃延期而令歌曲順延。兩人在微電影中跟現實一樣飾演兩姊妹，妹妹駱胤鳴笑言：「我睇劇本時以為係調番轉飾演家姐，戲中妹妹遭逢巨變好sad，我同姊姊講，個角色啱你，點知導演話係由我演，我同導演講我唔識做戲，導演話唔緊要，佢對我哋好有信心，所以我哋對自己都有信心。」

拍攝人生首場喊戲

姐姐駱胤樺指兩人拍攝了人生首場喊戲，她說：「我當時睇住妹妹瞓喺張床，有個護士喺隔籬，感覺好真實，我幻想如果個妹唔喺度咁點，我講嘅對白都唔係跟劇本，而係心底話。」至於駱胤鳴笑言自己當時是攰到喊：「導演叫我幻想自己唔行得，唔可以做音樂會點，我諗到好攰，忍唔住流眼淚，但導演冇諗過我咁快喊出嚟，佢差啲開唔切錄影機。」而該微電影有份參與外國影展，英文版主題曲由駱胤樺負責翻譯：「花咗一個鐘翻譯，真係難過寫大學論文。」

8月赴英參加朋友婚禮

另外，駱胤鳴今年年尾結婚，問會否擔心因疫情而要改期？她有所保留地說：「唔會搞一年啩！如果係都冇辦法。（酒席有冇平咗？）冇，因為係一年前訂。」她又透露8月跟未婚夫到英國參加朋友婚禮，未知能否成行：「怕因為疫情去唔到，但已經訂晒機票。」