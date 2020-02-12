阮政峰化身暖男探班　為鄺潔楹披衣防着涼

藝人鄺潔楹、阮政峰及張明偉等日前為無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》開工，沒有該場戲份的阮政峰，透露剛完成廠景，故專程到來探班「呃水吹」。

演情侶的鄺潔楹與阮政峰，戲裏外都非常融洽，眼見女方外衣唔夠暖，即除下外套為伊人披上，又主動為她雙手噴消毒噴霧，顯盡細心，阮政峰說：「非常時期，大家做好本分，唔使埋位戴口罩，飲多啲水，勤洗手。」

唔擔心公司衞生

談到電視城日前有臨時演員於錄影廠外嘔吐，公司隨即進行大消毒，問到鄺潔楹可有擔心公司衞生情況？她說：「其實個廠一直都ok，尋日返去見到煙霧瀰漫，後來知道消毒緊，所以都唔擔心。（近日市民開始搶購廁紙！）唔只廁紙，尋日落街買菜同公仔麵都冇，最後食咗屋企剩番嘅烏冬咋，屋企人喺美國，都叫佢哋唔好返嚟住。」

鄺潔楹更預告角色將交代她幻想懷孕，屆時亦會以孕婦Look示人，她笑指也趁拍攝時效法孕婦影大肚相：「見人哋啲大肚相好唯美，所以揀咗香香（岑麗香）大肚時嘅相做Reference，點知影到出嚟好騎呢！另一場就講我好瘋癲，將阮政峰個頭撼落張枱度，未演過呢啲戲份，所以好興奮，最後NG咗兩、三次啫，佢個頭都冇事。」