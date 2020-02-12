東方日報C1：李施嬅玩視像慶生向邊爐說不

李施嬅生日，她明言與「胡說八道」一班姊妹絕不會打邊爐慶生，免得「一鑊熟」！

李施嬅今日生日，惟新冠肺炎肆虐，加上有家族因打邊爐導致多人確診，施嬅明言與「胡說八道」一班姊妹絕不會打邊爐慶生，免得「一鑊熟」！

藝人李施嬅、黃浩然、譚俊彥及陳煒等，昨日在將軍澳電視廣播城宣傳下周一首播的劇集《法證先鋒IV》，今日39歲生日的施嬅獲眾演員齊齊唱歌率先慶祝。鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，她取消與家人及朋友的慶祝活動，唯獨「胡說八道」一班好姊妹盛情難卻，會相約食飯慶祝。

近日驚現家庭群組因打邊爐而確診新冠肺炎的個案，施嬅明言生日聚會絕對不會打邊爐：「『胡說八道』班姊妹好有心，堅持生日想見一見面，我哋Book咗間房，當然唔會打邊爐，只係好簡單幾個人食餐飯，到時都可以同其他朋友、屋企人視像慶祝。」

黃浩然冇力湊仔「放電」

《法證先鋒IV》是金牌監製梅小青退休之作，男主角黃浩然坦言沒壓力：「小青姐睇過話好好，依家大家都為疫情緊張，希望有套劇可以畀大家睇吓、輕鬆吓，收視已經唔重要。」他表示家中小朋友現時在家網上學習：「我冇咁多體力應付佢哋，之前就有帶佢哋行山同踩單車。」

孫泳恩大無畏拉隊滾

李施嬅聞「爐」色變，但第一屆港姐冠軍孫泳恩卻冇有怕，應圈中富婆陳曼娜邀請，與好友林建明（沙姐）、胡楓、何麗全夫婦、安德尊及黃百鳴等，在主人家的豪宅打邊爐兼食盆菜，相當熱鬧。陳曼娜上載聚會照片，留言：「新春難得共聚！沒有最好的佳餚，但有最好的友情！謝謝你們的光臨」、「疫情不及友情深，新春溫情聚會，大家揮灑自如！談笑風生！笑破肚皮！」當中黃百鳴即場講古談趣事，指70年代拍床戲時穿短褲加內褲上陣，被指欠缺演員道德，胡楓聞言笑說：「你咁就唔啱喇！我係自動除㗎！」

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