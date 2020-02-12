抗疫增添天倫樂　林盛斌同子女玩吹肚臍

藝人林盛斌（Bob）為無綫節目《娛樂大家》錄影，講到Bob一家六口再加兩名傭人姐姐，口罩需求量會很大，他解釋家中多小朋友，平時都會有準備，口罩會有儲貨，在傳出疫情早期時他又再買了一批，總算夠用。現在情況，一家人都會留在室內，用口罩的機會亦會減少，去年拍了一個消毒用品廣告後，廣告商又送了一箱產品給他，現在可以大派用場。他笑謂：「新年去咗馬來西亞宣傳電影，當我踏入屋企，正攬住啲女之際，老婆就大叫唔好郁，用消毒藥水向我由頭噴到腳，去換衫洗手先准攬。」

提到娛樂圈受到疫情影響嚴重，陳柏宇的火鍋店亦告結業，Bob說：「有睇佢個訪問，知道有唔少原因，未必關晒成個疫情事，而我間公司面對疫情都確實係有影響，我哋做製作、公關、廣告嘅工作，市道差都有叫同事Home Office，但就未去到要放冇薪假，因暫時仲頂得住。雖然呢段時間係難捱嘅。（好彩你幫公司儲備咗唔少？）都唔係咁講嘅，我屋企要『儲備』，公司又要，搣搣吓就見到骨見到肉！（你啲肉夠厚嘅？）瘦咗少少啦，不過，要講嘅係，錢冇咗可以搵番，第一，命仔最緊要，第二，唔好只係睇失去咗啲乜，唔好放大咗去睇唔見咗嘅嘢，咁只會好憂心同唔開心，不如感恩仲有健康身體吖，等疫情過咗，就做番好成績同業續啦！」Bob亦苦中作樂，以前工作好忙，但現在變得好悠閒，和四名仔女無聊得玩互吹肚臍遊戲，陪伴他們做功課、練琴：「呢陣先才發現自己係第一次坐定定聽阿女彈琴。」