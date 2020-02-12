《上流寄生族》凱旋返韓　過百傳媒恭迎

韓國導演奉俊昊執導的話題韓片《上流寄生族》，剛於《第92屆奧斯卡金像獎》中橫掃最佳導演、電影、國際電影及原著劇本四個大獎，除了是首部攞小金人的韓片，亦是奧斯卡頒獎禮創立以來首部外語片勇奪最佳電影殊榮，為韓國電影史寫下光輝一頁！

《上》片團隊包括演員宋康昊、李善均、趙汝貞、朴素丹、崔宇植、朴明勳、張慧珍，以及編劇、美術導演及製作公司代表等，結束美國之行後，於今晨韓國時間5時20分返抵首爾仁川國際機場，獲過百傳媒到場迎接。

雖然近期新型肺炎肆虐全球，機場更是容易播毒的高危地點，但《上》片團隊無懼疫情，全程均未有戴上口罩防疫。眾人企定定讓傳媒拍照後，宋康昊難掩興奮之情，他代表發言：「奉俊昊導演因為有其他行程，未能一同返國，我認為全賴國民及影迷不斷的聲援，才有這個美好的結果！」他又表示今後會盡全力，通過更好的韓國電影，向全世界的影迷展示韓國優越的文化及藝術，並再次真心感謝各位！

而製作公司代表特別感謝一眾傳媒到場迎接，又表示待奉俊昊導演下周返韓後，會再一起舉行記者會與大家分享喜悅。