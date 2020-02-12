第39屆香港電影金像獎入圍名單曝光

第39屆香港電影金像獎今午以電郵形式公布入圍名單，當中由曾國祥執導，周冬雨、易烊千璽主演的《少年的你》入圍最多獎項，總共入圍12項，入圍名單如下：

最佳電影：《少年的你》、《叔‧叔》、《花椒之味》《麥路人》、《新喜劇之王》

最佳導演：曾國祥《少年的你》、 周冠威《幻愛》、 楊曜愷《叔‧叔》、 麥曦茵《花椒之味》、 葉偉信《葉問 4 完結篇》

最佳編劇：林詠琛、李媛、許伊萌《少年的你》、曾俊榮、周冠威《幻愛》、楊曜愷《叔‧叔》、麥曦茵《花椒之味》、黃綺琳《金都》

最佳男主角：易烊千璽《少年的你》、古天樂《犯罪現場》、太保《叔‧叔》、朱栢康《金都》、郭富城《麥路人》

最佳女主角：周冬雨《少年的你》、蔡思韵《幻愛》、鄭秀文《花椒之味》、鄧麗欣《金都》、鄭秀文《聖荷西謀殺案》

最佳男配角： 姜皓文《犯罪現場》、盧鎮業《叔‧叔》、張達明《麥路人》、萬梓良《麥路人》、張琪《新喜劇之王》

最佳女配角：區嘉雯《叔‧叔》、賴雅妍《花椒之味》、鮑起靜《金都》劉雅瑟《麥路人、蔡卓妍《聖荷西謀殺案》

最佳新演員：易烊千璽《少年的你》、劉俊謙《幻愛》、區嘉雯《叔‧叔》、鄂靖文《新喜劇之王》、李宛妲《葉問 4 完結篇》

最佳攝影：余靜萍《少年的你》、司徒一雷《幻愛》、謝忠道《犯罪現場》、葉紹麒《花椒之味》、鄭兆強《葉問 4 完結篇》

最佳剪接：張一博《少年的你》、張叔平、陳序慶《叔‧叔》、張叔平、鍾家駿《金都》 張嘉輝、《葉問 4 完結篇》

最佳美術指導：梁鴻鵠《少年的你》、陳七《犯罪現場》、張兆康《花椒之味》、文念中、利國林《麥路人》、麥國強《葉問 4 完結篇》

最佳動作設計：黃偉亮《犯罪現場》錢嘉樂、錢家班、黃偉輝、鄧瑞華、吳海堂（使徒行者 2 諜影行動》、董瑋《征途》、韓平、吳海堂《掃毒 2 天地對決》、袁和平《葉問 4 完結篇》

最佳原創電影歌曲：Fly《少年的你》、好好說《花椒之味》、金都《金都》兄弟不懷疑《掃毒 2 天地對決》、灰色星塵《麥路人》

最佳音響效果：Victor Ray Ennis《中國機長》、杜篤之、吳書瑤《幻愛》、杜篤之、江宜真《花椒之味》、聶基榮、葉兆基《掃毒 2 天地對決》、李耀強、姚俊軒《葉問 4 完結篇》

最佳視覺效果：潘國瑜《中國機長》、譚啟昆、吳家龍、鍾家豪、楊起超《使徒行者 2 謀影行動》、徐建、魏明、李帥《征途》、黃宏達《烈火英雄》、余國亮、馬肇富、梁偉民、何文洛《掃毒 2 天地對決》

新晉導演：文偉鴻《使徒行者 2 諜影行動》、黃綺琳《金都》、黃慶勳《麥路人》、梁國斌《獅子山上》、卓翔《戲棚》

最佳亞洲華語電影：《大象席地而坐》、《返校》 、《影》