【封城第20天】Rainbow冒被扣分出區買食糧

現仍身在武漢的𡃁模胡淽喬（前名為胡心諾、Rainbow），依然未能返港。對於疫情持續擴散，她在當地的生活繼續變得嚴峻。今日，她在社交網上載一張車廂內的相片，並發文講述遇到的情況，表示：這幾天鎮上已有十幾人感染送去隔離了（這個鎮大約有三萬幾人口），雖然我現在農村，糧食還有，聽說都封了鎮的超市，也不讓出去別的區，如果開車出去會扣十二分和罰錢，但不知道是否真的。昨天冒着被扣分的危險出去區的大超市買多幾天的菜。」

她亦上載視頻，見她戴着口罩在街上但表示沒有車輛，進入超市只限三十人並要量體溫，排隊期間人與人之間要距離一米。不過，她仍心存很多疑問，表示：「有幾點是我這些日子在這裏留意到的，一直不解。1.仍然有人在街上吐痰。2.說封鎮不讓出去，又沒有指示可以領物資糧食生活用品甚麼的，所以只好開車去別的區買。3.微信群內可轉發鎮內確診病人的名字、電話號碼、村名等文檔圖片，這算洩露個人資料？4.農村有魚池養淡水魚自己吃，居民的廁所排污渠引入魚塘（他們說魚吃屎。。是正常的）但現在已經說了糞便會傳染，而且村民會掉垃圾入魚塘（放過的煙花、吃過的杯麵、打壞的羽毛球等）我只是把我看到的說出來，當然也有好的。待續。」