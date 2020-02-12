金像獎：唔玩實體頒獎禮　得獎名單延期公布

第39屆香港電影金像獎今公布入圍名單，因新冠肺炎疫情，取消以記者會形式頒布，改由以電郵方式公布，而金像獎主席爾冬陞接受香港媒體電話訪問，談到今年金像獎是否因疫情而改變形式進行，爾冬陞說：「無錯，因為籌辦一個頒獎禮需要約四百人幫手，單單開會都已經有一定風險，所以上星期董事局方面決定，今年唔會有一個實體嘅頒獎禮，即尖沙咀文化中心或者九龍灣展貿都唔會有。而頒獎禮將會改由錄播形式進行，亦因為第二輪投票都因為場地問題，可能延遲評審去睇戲，所以，得獎名單公布日期亦唔會係四月十九日，實際日子未定，但依我估計應該會係五月先公布。」

沙士都有實體頒獎禮

爾冬陞又指今年金像獎取消實體頒獎禮，以前從未試過，但因疫情關係，實在無辦法舉行一個有眾多觀眾的頒獎禮，他說：「當年沙士，都曾經諗過取消實體頒獎禮，但係最後都冇做到，今次係第一次取消實體頒獎禮，應該會以錄播形式進行。（難唔難取得共識？）都唔難，不過，頒獎細節要同好多單位再傾，好似播映機構ViuTV咁，都要再傾，同埋錄播嘅話，保密性都係一個問題，因為會喺公布結果之前錄影，依家好多嘢都要傾，大家要畀多大約十日左右時間去處理。」

唔想延期太耐

有多位內地藝人包括周冬雨、易烊千璽等入圍今年金像獎，有記者問爾冬陞，擔不擔心他們來港領獎會有一定困難？他謂：「呢個都有傾到，不過，第二輪投票完，我哋大約四月頭先拍，所以呢方面未有實則嘅方案。（會否考慮延遲舉行頒獎禮？）因為明年係金像獎頒獎禮四十周年，所以都唔想延得太後，影響咗明年嘅籌組，我估計五月左右都會公布。（今次改形式會否有財政上的損失？）都有一啲，但可以接受，反而愈拖得長影響仲會更嚴重。（今年會唔會取消場刊？）唔會，因為咁多年唔想中斷，會以第二個方式去做，希望喺安全嘅情況下影相，留番一啲文獻。」他又指今年的投票人數為1,475人，比往年多了89人，而投票率則由上年的66.44%下降至60.63%，爾冬陞對於投票率維持6字頭，表示可以接受。

金像獎董事局口罩都唔夠用

影業現正進入寒冬期，金像獎方面會否有甚麼救助方案？爾冬陞指香港電影工作者總會正與各屬會傾緊，呢啲要等番佢哋去公布；至於因近期新冠肺炎嚴重，金像獎董事局會否做一些關心疫情的事？爾冬陞說：「我哋一向都做慈善項目『金像同行』，但因為依家疫情問題，我哋有好多嘢都唔能夠做，再加上我哋財政上唔係有好多錢，就連口罩，我哋開會都唔夠用。」