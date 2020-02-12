金像獎：蔡卓妍大熱爭女配

第三十九屆香港電影金像獎今日宣布入圍名單，「最佳男配角」分別獲提名的是《犯罪現場》的姜皓文、《麥路人》的張達明及萬梓良，《新喜劇之王》的張琪、《叔 . 叔》盧鎮業。至於「最佳女配角」提名的包括有英皇電影《聖荷西謀殺案》的蔡卓妍（阿Sa）、《花椒之味》賴雅妍及《麥路人》的劉雅瑟、《叔 . 叔》區嘉雯。

對於入圍，姜皓文說：「喺檳城嘅醫院做緊例行Body Check就收呢個驚喜，真係相當驚！今年冇想過會有提名，因為今年嘅電影作品唔多，好多謝所有鍾意套戲嘅所有朋友、好多謝導演馮志強，每一次為我度身訂造一個角色都有驚喜，多謝老闆古天樂、多謝片中所有演員對手﹑多謝金像獎大會。」對於今年金像獎取消現場頒奬，他說：「知道今年金像獎頒獎禮因為疫情關係，可能要以另一個形式舉行，雖然有啲可惜，但我都覺得需要嘅，大家要以健康為先，相信大家會明白同體諒，希望一樣咁開心地Enjoy呢個盛事，到時大家一齊係屋企Enjoy，祝大家身體健康，大家一齊開心、加油！」

而盧鎮業就感謝台前幕後團隊，他說：「拍攝這部電影很快樂、很有愛，感謝導演楊曜愷的信任與鼓勵，並譜寫了一部美麗動人的愛情電影。」

區嘉雯成功入圍角逐女配和最佳新演員提名，她說：「非常感謝電影台前幕後及恭喜楊曜愷導演。」