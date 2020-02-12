張文福遭數臭疑劈腿！強逼舊愛上床

曾參加韓國選秀節目《Produce 101》第二季出身的24歲韓國男歌手張文福，近日被前女友發文大爆他交往期間疑劈腿、強逼她發生性關係，甚至向她索取金錢，令張文福形象受損。

自稱張文福女友的A某近日在討論區發文，並附上兩人合照，透露是去年10月與朋友喝酒期間認識張文福，又指雙方第一次見面，張文福就對她上下其手，二人約會期間更頻頻要求與她發生關係：「有時候已經很累睡着了，他也要強行與我發生關係。」

A某又指張文福疑在交往期間偷食，反而卻厚臉皮向她索錢：「在張文福的手機入面發現他經常跟其他女性的視頻通話，以及給前女友發的短訊，卻還向我要錢，我作為普通人，寫這篇文章需要很多勇氣，因不想再出現像我這樣的受害者，所以才寫下這篇文章，我沒有講大話，只是寫出真相。」而A某事後已將貼文刪除。

張文福今日則在社交網發文回應，承認曾與對方交往，但已分手：「交往期間吵了很多次，妳一再的懷疑與束縛，讓美好回憶都沒有。雖然暫時留有痛苦，但不能因為喜歡而越過對方底線。你我緣盡於此，雖然有很多話要說，但不多說了。」