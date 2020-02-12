胡鴻鈞病咗！吳若希：我驚佢搵我

歌手吳若希（Jinny）到電台宣傳，提到好友胡鴻鈞原本都同日來電台宣傳，但因身體不適取消，Jinny說：「係呀，但冇刻意打畀佢問喎！（佢呢排有冇打邊爐、打麻雀同外遊呀？）佢冇外遊，亦冇打麻雀，打邊爐都係新年前嘅事，知佢都係喺屋企多，不過就知佢屋企附近有確診（新冠肺炎）個案，咁佢都乖，知自己唔留喺屋企，呢個行為非常好，為人為己。」笑問會否要和胡鴻鈞至少隔離14日先會面？Jinny說：「依家內地有啲至少要隔二十日。（Delete佢？）我驚我唔搵佢，佢自己搵我。不過認真講，希望佢快啲好番，咁佢一向係『胡潺鈞』，快啲好，否則溝唔到女呀！」

講到她唱劇集《大醬園》片尾曲《似水流年》，她稱當知道要翻唱梅艷芳這首經典歌曲，內心是好亢奮，但理智又令自己很掙扎，擔心拿作比較，加上這首歌當年是廣告歌，記得第一次聽已經好感動好鍾意，至今這首歌都是她聽歌的歌單之一，而她最後都說服自己放下心理壓力，明白人比人比死人，只能同自己比較，她謂：「未唱過呢類曲風，未唱啲咁柔嘅歌，我錄意時唱到太激昂，監製唔收貨，要唱多次先收貨。」她稱錄前都做做功課，上網看梅艷芳的版本及唱法技巧，反而監製就覺得不用跟足，應唱出自己的版本。