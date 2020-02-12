直播中崩潰下跪！南太鉉精神失常揾槍

韓國25歲男歌手南太鉉於2016年退出韓團WINNER後，發展未如理想，去年被爆與女歌手張才人交往期間偷食而狂吸負評。之後他曾在IG發文，坦言因圈中好友Sulli突離世而有感而發，更自爆曾因網上惡評試圖自殺。

而南太鉉前日在直播中突然崩潰下跪：「最近不知該創作甚麼歌曲，雖然很努力卻始終無法寫出讓大眾喜愛的音樂。」他坦承退出WINNER後，自己一直走下坡，有感當初退團是錯誤的決定，現在想為當年錯誤的決定向粉絲道歉。他又突然下跪道歉，說希望粉絲別再討厭他，又謂現時每天要吃12顆藥，每天也活在恐懼中。

他昨日又在直播中哽咽拜託粉絲喜歡他的音樂，對於自己努力創作的音樂沒人喜歡，讓他非常痛苦，隨後他更顯得精神異常，一邊訴說自己很孤獨，又突然爆粗並嚷着：「槍在哪？ 」此外，他在直播中亦突然提到受憂鬱症折磨及濫藥的搖滾樂隊Nirvana已故主音Kurt Cobain，令粉絲非常擔心他精神異常而做傻事，紛紛留言安慰。而南太鉉今日淩晨再次進行直播，指自己跟事務所人士商談後已沒大礙，抱歉讓大家擔心。