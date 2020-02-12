攬Tank面都紅晒　曾樂彤怕醜彈開畀人笑

歌手曾樂彤於今日（12日）推出全新廣東歌《找到一個人》，適逢情人節將至，她便想以這首歌安慰單身一族：「其實自己不太會慶祝節日，覺得情人節只是資本主義下的產物，希望單身或是剛失去另一半的各位不用太在意，因為你總會找到合適的人，而這個人不一定是情人，可能是你的朋友或家人。」

這次MV導演以回憶包裝，內容講述一對原本相愛的情侶，經過相處後，因爲一些外在因素或性格不合逼於無奈分開。問到曾樂彤是否曾經有類似經歷，她回答：「年輕的時候總會遇到一個你不會太計較他背景的人，和他相愛。但當大家投入社會工作，步伐開始變得不一致，結果還是分開。」

MV男主角找來ViuTV選秀節目《全民造星II》的參賽者Tank飾演，曾樂彤覺得Tank有種壞男孩的感覺，認為他能夠駕馭這個小偷的角色，所以向公司推薦了他。MV內兩人有攬攬鏡頭，但甜蜜情節就令曾樂彤「面都紅晒」。在她自己上傳的幕後花絮中，見到導演一喊停機，曾樂彤就立即彈開，害羞的她更被同事取笑：「你平時唔係咁㗎喎！」曾樂彤都直認緊張：「我未試過拍呢啲咁甜蜜嘅戲，仲要咁近距離對望，真係一個新嘗試，拍完呢場戲要勁耐先冷靜到，搞到畀同事取笑。」