黃心穎又溝人夫？泥鯭同未婚妻劃清界線

曾經溝「人夫」的藝人黃心穎敗走美國，雖然早前返港，但被無綫OUT走的她一直「量地」，但心穎在新冠肺炎疫情下，仍冒險出關，與樂隊成員之一泥鯭（黎萬宏），相約到寵物店「探狗」，原來心穎剛剛領養了一隻唐狗BB，她形容「愛」剛剛降臨於自己的生命之中，並為唐狗BB改名為「Love」，而她亦在社交平台宣布領養一隻三個月大、本名為Kristy的黑色唐狗BB，留言：「記得第一次去暫託家庭探佢哋三胞胎嗰時、一打開門見到三隻嘢跳跳紮嗰個樣、好難唔即時畀佢哋嘅歡樂感染到。」

由於心穎與泥鯭行蹤被發現，加上男方有一名己到談婚論嫁的女友，對曾經溝「人夫」後，又與男友馬國明甩拖的心穎而言，「花底」的她與「人夫」行埋再受到非議，泥鯭為保護心穎，即與未婚妻劃清界線，回覆東網表示：「我目前係單身，之前的確係諗住結婚，但最終結唔成，上年已經分開了，只係我一向都Prefer低調處理私人事，所以冇特別公布，呢個時勢，希望大家關注疫情，小心身體！」而心穎則說：「只是一個有養唐狗經驗的朋友陪我買寵物用品，沒有其他回應。（泥鯭話自己單身喎？）沒有其他回應！」