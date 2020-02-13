【閨蜜睡房】死後遺產留畀佢　黃建東最愛是誰？

曾赴紐約進修演藝的前港男黃建東，憑扮嘢搞gag出位，其二次創作亦大受網民熱捧，網上無限Loop，提到扮陳偉霆的廣告片，他說不擔心激嬲William，反而憂慮自己會否才盡。

黃建東自爆小時候已很有表演欲，小學五年級那年，他把看完的電影對白，在房重演一次，會演到淚流滿面，發覺原來好享受演戲，早前黃建東接受東網巨星炮製的節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》之Brother來了訪問，每逢星期五、六、日更新一集，與主持人李文珊（Sherman）分享他的二次創作過程，他說：「記得嗰陣入咗行五年，自己愈做愈霉啦！諗緊係咪要轉行時，神推鬼擁，完全冇做過二次創作，突然之間有TVB條橋入咗腦，度完橋就拍，冇諗住會Hit，跟住一日就200萬點擊。」其惡搞「PPAP」中一句「Pork lego guy」更是洗腦式植入，一度變成黃建東的「代名詞」。至於搞笑版陳偉霆的「What time is it？」亦同獲網民大讚，他說：「我同啲朋友不嬲講笑，我嘅姑媽，我嘅姨媽，原本William條片係Hug my mother好窩心好溫馨啦！想搞笑啲I hug my姑媽，點知大家都好鍾意，我諗平時我儲落好多低能嘢、搞gag嘢。（內心會唔會好掙扎？）梗係掙扎，一來會掙扎，會唔會令William唔開心，但係我最大嘅掙扎係，啲人會唔會覺得唔好笑？黃建東唔再搞笑？才盡咗？」

提到感情事，自稱感情空白，提到緋聞女友前DJ瑪姬，他承認兩人感情深厚，思想接近的好朋友，他說：「我有啲乜嘢唔開心都會同佢講，呢幾年佢一路都陪住我，係好難得嘅。」但黃建東說自己最疼錫其實是另有其人，揚言死後會將所有留給對方。大家想知道更多，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！