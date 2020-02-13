東方日報C1：城城古仔爭影帝金像獎避炎冇直播

香港電影金像獎昨日公布入圍名單，同樣曾奪金像影帝的郭富城與古天樂力爭「最佳男主角」，至於公認好戲的內地女星周冬雨，憑大熱電影《少年的你》角逐影后！由於新冠肺炎疫情嚴峻，主席爾冬陞宣布今年金像獎將取消現場頒獎，正考慮改以錄播形式進行，成為39年來首次取消實體頒獎禮！

因新冠肺炎疫情關係，《第39屆香港電影金像獎》今年取消記者會，改以電郵形式公布入圍名單，主席爾冬陞（小寶）透過「電話會議」形式接受香港傳媒訪問，他指受疫情影響，今年金像獎將取消現場頒獎，考慮改由錄播形式進行，頒獎日期則由4月19日改為5月上旬：「因為疫情問題，唔會有一個實體嘅頒獎禮，呢個係上星期董事局方面嘅決定，尖沙咀文化中心或者九龍灣展貿都唔會有。當年沙士都未試過，今次係第一次。至於公布日期亦唔會係4月19日，實際日子未定，因為仲有好多嘢要傾，但我估計應該係5月上旬左右做，最遲5月中之前，唔想拖太耐，因為明年係金像獎40周年，唔想延期到9、10 月，影響明年頒獎禮籌組。」

開會唔夠口罩

小寶指今次是一個艱難的決定，但因籌備頒獎禮牽涉400名工作人員，單是開會已有一定風險：「唔希望大家因為呢件事染到呢個病。（會唔會為疫情做啲嘢？）大家要理解金像獎唔係一個好有錢嘅會，老實講開會嘅口罩都唔夠、買唔到，一切只能盡能力範圍內考慮做唔做到。」講到播映形式，他指要先跟贊助商及播映頒獎禮的ViuTV商量，正考慮是否錄播，但因入圍名單有海外演員，仍有很多事情要磋商，並指若事前錄影，要做好保密工作。問到會否效法電影評論學會，先公布得獎名單再頒獎？他說：「要開會再傾，好多嘢都需要時間去搞，希望10日後有決定。（取消影場刊？）呢個應該唔會中斷，但用乜嘢形式仲要傾，當中 『專業精神獎』、『終身成 就獎』牽涉人數唔多，會喺安全情況下拍攝。」

至於公布的名單中，「最佳男主角」及「最佳女 主角」競爭均相當激烈！郭富城憑《麥路人》大戰《犯罪現場》的古天樂，二人曾奪金像獎影帝，均屬大熱之選，而年僅19歲的內地藝人易烊千璽，憑坐擁15億人民幣票房《少年的你》越級挑戰，有一定睇頭！ 古天樂對入圍表示：「平常心，入圍已經好開心，最希望大家身體健康。」郭富城亦開心表示：「知道《麥》 片有10項提名，對劇組係好大鼓舞。大家用心拍一部關心社會議題嘅電影，好唔容易，證明大家付出嘅努力係值得。不過我同劇組以平常心面對，當下最希望世界早日平安。」

周冬雨影后呼聲高

影后方面，《少年的你》周冬雨大鬥《金都》鄧麗欣和《幻愛》蔡思韵等， 周冬雨曾憑曾國祥執導電影《七月與安 生》奪金馬影后，今次同樣憑對方執導的《少年的你》入圍，加上剃頭破格演出，呼聲甚高。而 鄧麗欣表示入圍已很開心： 「最近社會氣氛同睇到好多負面報道，所以喺呢個局勢同環境下收 到咁好嘅消息，心情有啲複雜。好開 心，今次第二次提名 『最佳女主角』，好多謝大家 對我嘅肯定。」

而曾國祥憑《少》片入圍「最佳導演」，其太太王敏奕在社交網拍片，眼濕濕表示好開心，為老公感到驕傲。《少》片成為獲最多提名的電影，共12項，《花椒之味》緊隨其後11項，《麥》片則有10項。

阿Sa角逐「女配」嗌感恩

金像獎「最佳女配角」入圍名單 中，最亮眼是去年憑電影《非分熟女》角逐影后的蔡卓妍（阿Sa），今年憑英皇電影《聖荷西謀殺案》角逐「最佳女配 角」，力敵老戲骨《金都》的鮑起靜、《花椒之味》的賴雅妍等。早前《聖》片舉行優先場，阿Sa的演技已獲不少讚賞。身在外地工作的她表示：「感恩！好開心能夠遇到一個好好嘅導演、兩個好好嘅對手同一個好好嘅團隊，希望大家身體健康！」

至於去年憑《翠絲》入圍「最佳男主角」的姜皓文，今年憑電影《犯罪現場》入圍「最佳男配角」，大戰《麥路人》的張達明及萬梓良等，姜皓文表示：「我喺檳城嘅醫院做緊例行Body Check時收到呢個驚喜，真係相當驚！冇諗過被提名，因為今年嘅電影作品唔多，好多謝鍾意呢套戲嘅所有朋友。（點睇取消實體頒獎禮？）雖然有啲可惜，但我覺得需要，要以健康為先，相信大家會明白同體諒，到時大家一齊喺屋企Enjoy ！」

另外，李宛妲憑電影《葉問4完結篇》入圍 「最佳新演員」，將與《少年的你》易烊千璽、 《新喜劇之王》鄂靖文、《幻愛》劉俊謙及《叔‧ 叔》區嘉雯對撼。

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