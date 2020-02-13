Maggie Q受訪關注香港疫情感心碎

在荷里活發展多年的混血女星Maggie Q，最近參演恐怖新片《謎．離島》（Fantasy Island），她接受東網電話訪問時，不忘關心武漢肺炎肆虐的香港：「我好掛住香港！我好多朋友都喺呢個城市，香港對我嚟講有個好特別嘅位置，佢係我曾經嘅家，聽到香港發生嘅事，諗起當年沙士我喺香港嘅經歷，我個心都碎晒，希望可以盡快有機會返到香港。」

Maggie自言並非恐怖片迷，她有看過《謎．離島》70年代原版電視劇，但當被邀請參演改成恐怖片的電影版時，起初還在躊躇，但與導演見面後被打動，因為電影側重角色描寫。劇情講述一個神秘富豪邀請一班各有不為人知過去的客人，前往熱帶小島，讓他們美夢成真，但美夢很快就變成噩夢。她形容其角色是關於倖存者罪咎感：「我做咗好多資料搜集，比如空難同車禍生還者，意外改變咗佢哋人生，佢哋無法原諒自己。我哋女性遇到傷痛時都好堅強，承受好多，但其實將一切收收埋埋係唔健康。」

被問到有自己有甚麼夢想時，Maggie笑言：「三樣嘢，第一係改變有權力嘅人；第二係改善環境；第三係放晒動物園嘅動物，等佢哋唔使受苦。」至於人生有甚麼後悔？她表示：「其實有時有悔恨係好事，等我哋去學習。我唯一後悔係，少年時唔夠智慧，唔夠成熟去尊重一段關係。我學到唔好太覺得乜都關於你，要識分開，唔好咁情緒化同衝動，要冷靜。」

Maggie支持演藝界更種族多元，但不希望純粹是為滿足種族配額去選角，她更有興趣演一些沒有特定種族的角色，而不是專寫給亞洲人的角色。

除了電影事業，Maggie亦是兩間公司的總裁：「兩個都係我熱情所在，一個係做保健，另一個係做環保。我鍾意處理業務，開投資人會議，證明自己可以做到女商人。我覺得有名氣就一定要借助佢嚟做好事，唔係就冇意思，所以我好尊重做環保工作嘅里奧勒度狄卡比奧。」接下來她將專注兒童權益工作，她指美國有至少50萬孤兒，令人難過，她並會將工作推出國際。她亦期待可以有自己的家庭，笑言：「而我家庭將會好反傳統！」