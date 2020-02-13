竇靖童同父異母妹妹　17歲隊酒患厭食症

天后王菲第一任前夫竇唯，兩人於1997年誕下女兒竇靖童，1999年離婚。2002年，竇唯與攝影師高原結婚，生了女兒竇佳嫄（又名竇家媛），2004年離婚。如今已經17歲的竇佳嫄遺傳到父親竇唯的音樂天賦，早早出道做了歌手，還發行過專輯，雖然不及家姐竇靖童的人氣，但亦有一大群粉絲。

竇靖童與竇佳嫄是同父異母的姊妹，但兩人經常來往，竇佳嫄除了在感情上依賴家姐，也視童童為偶像，不時分享和姐姐的合照，但最近社交網很少更新。

去年，竇佳嫄接了國際品牌代言，事業順風順水，拍廣告的時，媽媽高原也一直陪在身邊。但最近她的心情不好，不時在社交平台寫滿了「不開心」，「時間可以衝淡一切，但有時時間也解決不了一些問題」。

情況令人擔心

2月12日，竇佳嫄染了綠色做直播和網友聊天，她再次承認心情不好：「也不是最近了，我心情不好已經持續很久了」。她否認是感情問題：「最近沒有談戀愛，但感情也分很多種，這個我不方便講。」期間有網友發現她手腕有四處疤痕，她即表示因減肥減掉26磅，還一度引發厭食症，但現在回重了，卻不肯除下口罩讓大家看全臉。

有網友問和父親竇唯有聯系嗎？她回答：「不常見面，最近和姐姐竇靖童也沒有見面……最近和誰都聚不了。」對於被稱讚是明星，她即說：「我不是明星，只是一個普普通通的小女孩。」

竇佳嫄今天還不滿18歲，但卻經常隊酒，實在令人替她擔心！