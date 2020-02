劇集《愛.回家之開心速遞》嘅「熊心如」蘇韻姿(Andrea),呢排繼續為《愛.回家》開工,點知佢今日喺社交網上載拎住鎖匙兼慘慘自拍照,更自爆冇門口入:「I AM NOT WELCOME IN MY OWN HOME.(屋企唔歡迎我入去)」

事後佢接受東網訪問,指開工開足全日,點知返到屋企竟然冇門口入:「今日真係好累,點知原來個門鎖係壞咗,要搵開鎖佬嚟救我,雖然並唔係大事,但呢啲事情成日都喺我身上發生。」