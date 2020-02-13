白雲收起性感　落區派口罩助基層

鍾意喺社交網社晒靚身材的藝人白雲，今次收起性感，為新冠肺炎疫情出一分力，四出搜羅口罩，再親自上門派畀有需要嘅人，之後佢又對最近發生嘅疫情感慨一番，佢喺社交網留言：「一張照片，記錄了我在這個時代的故事，定會一生難忘。同是80年代90年代的我們，遙想兒時，物資貪乏，在內地的我很多玩具都是自己做，跳的候皮筋兒自己串；在公園地下如尋寶般撿一堆東西就可以過家家了，一片頁子就可以當碗...

到我們大了些，科技突飛猛進，奢華物質，時尚潮流，一擁而上。我們自以為雖然沒有現在的小孩子幸福，卻也的確在好時代。

結果，等我們開始打拚，我們發現：人口老化急速；樓價炒到高企；對工作方式、婚姻制度即便有異義也不敢提出，隨波逐流尋找讓別人認同別人羨慕的生存方式；互聯網的普及讓我們被多數人認同的道徳觀綁架，不惜放棄自己的快樂；金錢物質虛榮心，讓野味變成潮流；連其實並没有太大作用的冬蟲夏草都快沒了；這兩年各種天災人禍疫情......三十而立的我們，看清楚了嗎？甚麼是開心？甚麼才重要？甚麼才是你需要保護的？ 還有，你是誰？你希望自己是誰？」