因禍得福　譚俊彥爆狄龍兩公婆避炎變煙韌

藝人譚俊彥到電台受訪，太太亦有陪同，他就帶同口罩及消毒液送給聽眾。講到《法證先鋒IV》即將播出，他表示近日經常宣傳見記者多過見家人，又笑言之前做訪問時講太太「壞話」：「早幾日喺節目煮嘢食，我話太太煮嘢『好好食』，之後返去跪玻璃，所以今日帶埋佢嚟就唔會發生呢啲事。」問到明天情人節怎樣慶祝？他笑言：「我成日以為聽日先上電台，本來諗住做完節目就同太太食飯，點知原來係今日上嚟，所以聽日就會全家出去活動，早去早回，小朋友太耐冇出街，個仔啲頭髮長到要紮辮，所以諗住聽日去剪頭髮，執靚個樣。」

爆狄龍兩公婆煙韌行山

講到小朋友要停課到3月中，他表示老師有網上直播上堂，所以小朋友可以跟住來上堂、唱歌、做小體操，太太就教小朋友寫字。他又謂在屋企有練歌上節目，仔女聽到都識跟住唱，又坦言因為疫情關係，一家人留在家中可令感情更融洽：「個仔又會搵我瞓覺。（有所得着？）一定係，爸爸（狄龍）媽媽關係都好咗，平時媽咪鍾意飲茶、好多約會，但依家話集體活動唔好，所以佢哋兩個依家成日一齊行山。」

湯洛雯百毒不侵

而講到《法》將播，他表示沒有聯絡黃心穎，又提到頂替黃心穎演出的湯洛雯（靚湯）百毒不侵：「佢一開始拍嗰陣都好緊張，黃浩然就係嚴厲老師，我就好似媽咪喺隔籬安慰佢話幾好呀，畀多啲信心佢。」他又笑言靚湯都話自己有少少肥：「浩然成日話『靚湯唔使撇油』，靚湯鍾意飲汽水，我叫佢唔好飲咁多，一開始拍嗰陣大家都脹，後尾拍拍吓大家都收晒水。」而講到羅仲謙及楊怡宣布有喜，他恭喜對方做爸爸。