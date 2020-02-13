一雞三味！鄧月平廚藝獲陶大宇激讚

ViuTV節目《辣伙頭》昨晚播到第三集，參賽者之一的鄧月平 （Larine）先後煮過辣子雞、手撕雞三味及梳乎厘班戥，三次成績都不錯，雖然在以雞為主題的第二集中，Larine頭輪切雞時失手，不慎丟掉雞柳，但其後她以雞殼僅餘的肉，自創菜式「三國演義」，即分別有川、日、泰三種風味的手撕雞，結果成為該集冠軍！

主持兼評判之一的陶大宇每集都讚Larine，昨晚大宇就指她整的梳乎厘班戥「食到空氣感覺外，帶出嘅蛋味亦都非常好。」不過另一位參賽者郭奕芯（Ashina）的菜式「蘇格蘭蛋」就因為煮不熟豬肉而出事，Larine在節目尾聲中直言擔心對方被foul。

撐Ashina識煮食

Larine說：「我有講過唔想Ashina走，因為佢係識煮嘢食，我同佢識咗咁多年，知佢廚藝有番咁上下，呢集佢出現嘅意外就係豬肉唔熟，我覺得人生中梗係會有意外，然後人哋會攞住個意外去否定你，我好明白佢心情，而喺比賽中係唔知幾時會淘汰人，所以我好驚尋晚嗰集佢會被淘汰。」

Larine於頭三集都能保持水準，但其他參賽者亦各有所長，她表示：「每一位參賽者都有我冇嘅嘢，佢哋每一位都好值得我學習，嚟緊嘅比賽會更加激烈，更加刺激同埋多挑戰，希望大家繼續留意啦。」