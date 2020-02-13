一齊去杜拜！何廣沛奪走朱晨麗五個第一次

藝人朱晨麗（朱朱）與緋聞男友何廣沛近日經常合作，於劇集《大醬園》談情之餘，早前仲一齊去杜拜拍旅遊節目《3日2夜》，二人朝夕相對幾天，看來感情都昇華不少！

朱朱為此更獻出多個第一次，她說：「第一次同何廣沛拍旅遊節目，第一次出埠拍呢類節目，第一次去杜拜，第一次去沙漠，第一次玩刺激高空跳傘，本來劇組取消咗呢個項目，但我極力要求，難得有呢個機會，點都要玩一次，年紀大未必再有呢個膽，趁依家仲夠膽就玩下留做紀念。」

對於杜拜的印象，她指以往認為只得天氣熱及金碧輝煌，但估不到親身感受後卻是另一回事：「去到成個人都好舒服，建築物好靚，去旅行可以選擇杜拜，仲有室內滑雪場，麻雀雖然細但設備齊全，乜都有得玩。」

何廣沛傳授經驗

而為了今次旅程，朱朱特別訂造了幾套靚衫，連髮型也視乎不同環境及內容而轉變，並趁機拍下不少靚相，朱朱說：「唔知會唔會係最後一次拍，要把握每次機會，做人都係，抱着最後一次心態就會做到最好，我好珍惜每一次拍攝機會，各方面都會做足準備。」

談到與緋聞男友同行，她指跟對方已合作很久，並非常有默契，由於何廣沛拍攝綜藝經驗較多，所以拍攝期間也會向她指導：「佢會話畀我知點樣做會再好啲，撞出火花同話題，令到成件事會再搞笑啲，觀眾亦會投入啲，用學習心態去拍，所以拍得好愉快。」