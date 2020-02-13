拍出真火　張兆輝同姚子羚親熱好自然

由張兆輝、姚子羚主演的無綫劇集《黃金有罪》自播出以來贏盡口碑，明天（14日）將播出大結局，劇情高潮迭起，繼姚子羚飾演的「水敏晶」被車撞後，陳瀅同洪永城飾演的「水敏婷」、「莊帶喜」又會被殺手追殺，而蕭正楠飾演的「錢永進」因與人大打出手，性命危在旦夕，究竟箇中原因是否跟張兆輝飾演的「榮木桐」有關？則有待揭曉，但可以肯定，張兆輝於今明兩集是演技再度爆發，其中一幕他在姚子羚被車撞倒後，收到對方寄給他的文件，令他悲從中來，方知自己最愛的是「水敏晶」，連場感情戲定必拭目以待…

同對手有默契好好演

對於在戲中有不少爆喊鏡頭，張兆輝說：「絕對戲味十足，好多時喊戲得自己一個，有一幕講我收到子羚寄畀我嘅文件，跟住我好自責，之後就要喊，拍嘅時候就只係對住一個公文袋。」其實在拍攝當天他早已為角色設計好，希望一Take過完成，可惜拍攝時出現了一些人為錯誤，令之前他覺得完美的那一Take沒有了，他當然覺得失望與無奈，希望觀眾第二Take也收貨吧！除了喊戲外，他亦有跟子羚演親熱戲，問兩類誰較難演？張兆輝認為不相伯仲：「其實喊戲同親熱戲都好需要講感覺，可能因為同子羚都好信任，所以拍攝前唔使講太多、一陣個位點就點就，令出嚟效果好自然。」

將痛苦放喺心入面

講到《黃金有罪》有不少經典場面，問最深印象會是哪一場？他想了想說：「收到信講阿爸死咗嗰幕！因為原本收到阿爸寄來嘅信係好開心，但原來講佢自殺死咗，由冇情緒去到有情緒一Take過。」曾見證張兆輝多場喊戲的姚子羚也大讚對手喊功驚人：「喺泰國拍攝嗰場輝哥喊戲，其實嗰日我好緊張，因為知道輝哥呢場戲好重要，當時剛剛開拍，同佢未太熟絡、未warm up，我喺旁邊驚NG會影響咗佢，好彩拍攝得好順利。」

劇集即將結局，姚子羚指最難忘是跟張兆輝的對手戲：「分手嗰幕好難忘，情緒起伏好大，其實我係好鍾意『榮木桐』，奈何佢未婚妻返咗嚟，我哋要分手，我仲要講好多反話，不段祝福佢，將痛苦放喺心。」