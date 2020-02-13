疫症爆發壓力大　余香凝成日覺得喉嚨痛

藝人余香凝（Jennifer）今現身香港開電視，接受苑瓊丹主持的節目「開工大吉77」訪問，Jennifer笑指苑仔轉數快，笑言自己招架不住：「今日見佢扮師傅，都嚇咗一跳！佢把口好勁，加上我又轉數慢，最怕係令到個節目唔好睇！其實我都把握機會同對方請教做戲心態，有前輩教路會易行啲！」

Jennifer話呢排疫情肆虐，自己忙於宣傳新歌外，亦要為家人撲口罩：「我周圍問朋友邊度有口罩，邊個去旅行幫手買畀我，咁就未去到絕路要排隊買，不過我心理上有壓力，成日覺得自己有啲咳、喉嚨痛，呢排都要宣傳新歌，惟有唔使開工就閉關，慳番個口罩。朋友笑我搵命博做宣傳，其實係想帶正能量畀人，希望聽完我呢首輕快嘅歌，大家都開心啲！」

苑仔就大讚余香凝乖巧，認為對方前途無可限量：「我見到佢諗番起我以前，覺得佢好似我，如果佢矮番少少，佢成個仕途就會好似我架啦！哈哈！其實呢行要好忍同狠，冇工開要忍得，有工開就狠！」

因為新冠肺炎情況，苑仔工作都大受影響：「本來要去台灣拍戲，本來傾緊幾時去隔離等開工，都未傾完已經禁止入境。咁算啦，依家咪休息一下，盡量保持開心，同朋友見面第一句就問有冇口罩，慢慢買番多少。」