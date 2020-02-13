佟麗婭婚變關佢事？曹曦文情場失意變戲霸

有「小劉濤」之稱的內地女星曹曦文最近因導演舊愛陳思誠與女星佟麗婭傳離婚而成熱搜，被翻出驚爆佟麗婭是當年的小三；而在內地劇《鳳弈》中飾演惡皇后的她，被指愛加戲、改劇本，更曾暗寸謝霆鋒、王菲、周迅等紅星，在行內是人見人怕的「戲霸」。

「新疆四美」之一的佟麗婭和內地導演陳思誠結婚近6年，兩年前傳陳思誠出軌，導致婚姻破裂，早前有消息指這對「分居夫婦」為保兒子朵朵有個完整的家，以及要顧全藝人形象，故即使簽了離婚協議也拒絕公開承認仳離。網民翻炒陳思誠的「偷食戰績」，指曾與他拍拖三年的舊愛曹曦文，曾在訪問中被直問佟麗婭是否介入她和陳思誠的戀情，她當時爆Seed：「可能是吧！」令全場嘩然。

曹曦文早前因參演內地劇《鳳弈》為港迷認識，劇中扮演皇后的她，與無綫視帝黎耀祥有段相愛但不能愛的苦戀，而現實生活中，其情路同樣崎嶇。與陳思誠分手後，傳她閃嫁圈外富豪，是跟前度鬥氣，但當誕下女兒7個月後，發現老公出軌而離婚收場，慶幸有富爸媽力撐，做單親媽媽仍生活無憂，更傳她有內地影視公司做「靠山」，助她劇接劇。

自誇名氣蓋周迅

曹曦文在情路上雖是「弱者」，但在行內卻是「強者」，盲搶戲、在片場扮導演屬等閒，於內地知名度遠不及周迅的她，拍攝《如懿傳》飾演配角「婉貴妃」，她竟然說：「以後也不會隨便去救場。」自誇名氣比一線女星周迅更高。

此外，相對於胡歌、趙麗穎等視壇一哥一姐在微博僅以「演員」為簡介，她卻以「著名演員」自居，又試過暗寸謝霆鋒及王菲愛得高調，其氣燄比中、港不少紅星更厲害，最愛周圍辣火頭。