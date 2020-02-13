曾與患者住同一酒店　葉麗儀返澳洲隔離14日

早年移居澳洲的葉麗儀本應返港宣傳明日推出的新曲加精選專輯，但因新冠肺炎疫情肆虐，她未能返港：「我都希望返嚟，因為喺香港好多朋友，想返嚟為佢哋打氣。」

她自爆正身在澳洲隔離，因為2月1日她在新加坡做了一場演唱會，她入住的酒店有一名中國遊客確診送院，當晚完騷後她還跟20團，大約7、80個華籍貴賓影相，因為接觸過好多人，她得知消息後，翌日返到澳洲決定自行隔離兩星期。

孫仔都唔抱得

葉麗儀記得當年沙士爆發時，她與老公由香港飛返澳洲同樣自行隔離14日，她說：「今次一樣唔出街食飯，就算同啲孫住樓上樓下，都係用手機facetime見面，佢哋煲湯、整鬆餅攞嚟畀我哋食，都係企門口、大廳角落傾偈，唔可以摸或抱佢哋，等佢哋搭𨋢走，我先去門口攞嘢。」今日情人節剛好是隔離最後一日，她說：「應該要做嘅嘢都做了，我哋兩公婆情況唔錯嘅。」

她指澳洲政府相當緊張疫情，她每日都睇新聞關注港、澳兩地情況，她說：「澳洲有一套好完整隔離計劃，地方咁大我覺得佢哋做得好好，巿面上係有人搶口罩、洗手液，曾經缺貨一星期已恢復供應，大家唔係咁徬徨。」

呼籲大家盡公民責任

疫情對她的工作影響不大，除了未能返港宣傳及新加坡演出後自我隔離，本月底她會再飛到加拿大東西岸舉行入行50周年紀念巡迴騷，她表示如果能夠返港，她都會回來，又提醒大家要盡公民責任，去過大陸或接觸過呢個病菌的人要進行隔離，她說：「千奇唔好有個心態覺得隔離係好醜嘅事，對自己及家人安全最緊要，大家唔好氣餒。」她更感激在工作崗位的醫務人員盡忠職守。