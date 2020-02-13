齊齊滅罪！李施嬅黃浩然做法證考記性

由黃浩然、李施嬅、譚俊彥（Shaun）、陳煒及朱晨麗主演的無綫新劇《法證先鋒IV》將於本月17日起晚上八時三十分在翡翠台播出，連續四輯都由金牌監製梅小青監督。劇情秉承《法證》系列傳統以「三法」－－ 法證、法醫及執法人員組成滅罪鐵三角，合力解開奇案，為死者發聲，替生者雪冤。

黃浩然飾演高級化驗師高安，對白中帶有大量專業名詞，令他時刻都要在囫圇吞棗地背對白：「對白好長，要好精準咁講出嚟，仲要交戲，係有難度。另外，因為部分要重拍，同對手只有好少嘅接觸時間，所以事前要不斷對戲，加上已經演繹過一次，要保持神髓同時要有新鮮感，呢個唔容易。」除了文戲，浩然在劇中需要打MMA，他在開拍前兩個月已接受訓練：「因為拍攝時間長，其實體力已經有限，仲要拍打戲，所以有啲吃力。」

譚俊彥練跳舞

Shaun飾演重案組高級督察郭輝煌，對他來說可謂駕輕就熟：「執法人員演咗好多年，由PC做起，今次終於可以做到阿頭，當時啱啱拍完包青天，覺得好似返咗去同一個情景，因為都係要審好多犯。」講到難忘場口，Shaun表示跟陳煒有感情線，兩人在劇中要跳舞：「我係跳舞白癡，但學嘅時間唔多，學咗點跳華爾滋，出嚟效果幾浪漫，覺得幾得意。」

最難背的劇本

而李施嬅的角色是法醫科高級醫生聞家希，她事前看了很多有關法醫的書及解剖片段作準備，怕血腥及內臟的她不諱言睇到發噩夢。此外，施嬅更要面對艱深對白，是入行以來最難背的劇本：「要用好專業嘅表情去講啲自己都唔明嘅專業名詞，係好大挑戰！」

機關算盡 重本打造

四輯《法證》中也有「小丑」這個元素，在第三輯結局中留下「小丑案」懸而未解，在第四輯一開始便由全新的法證組合去破解這宗八年多前的懸案，將兩輯《法證》巧妙連結。另外，黃浩然尋妹情節亦貫穿其中， 黃浩然小時候一時疏忽未有拖實妹妹，以至妹妹被小丑擄去生死未卜，究竟誰是他的妹妹？

總監製梅小青坦言相隔八年多再拍第四輯，難度比前作更大，案件不能重複之餘，加上法證科技日新月異，劇組要機關算盡才能構思出難破的案，結果令人意想不到，當中也運用3D掃描器、屍體抽真空等技術加入劇中。劇集耗時四個多月，分兩組拍攝，出動媲美電影級數的拍攝儀器，動用龐大的專業顧問團隊，並遠赴台灣取景，後來更因黃心穎事件而多花一千萬元重拍。

謝賢米雪 老戲骨壓陣

劇集陣容強盛，除了幾位主角外，還有湯洛雯、陳敏之、張曦雯、鄭希怡、鄭俊弘、海俊傑及張頴康等助陣，又邀得重量級老戲骨謝賢、鮑起靜與米雪演出。

謝賢與米雪分別飾演小生及劇團班主，案件由謝賢兒子的死亡而展開。現年83歲、久未拍劇的謝賢曾一度推辭，但在梅小青極力游說下才成事。至於鮑起靜跟黃浩然尋妹的劇情有關，場景主要在台灣，縱使事後要重拍，鮑起靜仍捱義氣再赴台，敬業精神可嘉。