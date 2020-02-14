冇架子又肯教新人　劉芷希激讚蕭正楠黃翠如

無綫藝員劉芷希在劇集《黃金有罪》中憑飾演紅牌舞女彈出，劇中與蕭正楠及黃智賢有不少對手戲，感激幸運地遇到兩位好前輩。除了多謝蕭正楠教導，她更想多謝還未合作過的黃翠如對新人友善態度。她說：「第一日開工緊張到喊唔出，多得阿蕭好nice咁幫我。唔止阿蕭好好人，佢老婆黃翠如都係好好嘅人。記得兩年前喺服裝間見到翠如，佢竟然同我，一個唔識嘅新人好nice咁打招呼、笑一笑，一啲架子都冇，畀到我存在感。唔怪得蕭正楠咁鍾意翠如，娶着佢真係好幸福，呢件事對於我呢個新人嚟講真係印象深刻，希望之後有機會同佢兩公婆合作。」

去姻緣樹求姻緣

另外，憑《黃金有罪》紅牌舞女「莫莉莉」一角上位的劉芷希，因自己一直在港工作，已有一段長時間沒有返馬來西亞屋企，故早前趁着農曆年假期，特別返馬來西亞探望家人，原本她於2月1號回港，但因她的父母擔心香港新冠肺炎疫情嚴重，着女兒留在當地長些時間，一家人可以互相照顧，為了令家人安心，她將一些可以延期的訪問、試鏡工作延後，特別改機票留在當地，希望抽多些時間陪伴父母。

而在額外的假期裏，劉芷希特別到當地廟宇祈福，希望全球疫情可以盡快告一段落，除此之外，她亦有去參觀姻緣樹，她笑言：「去到咁出名嘅地方，當然都有祈求希望自己可以遇到一段好姻緣，每個女仔都想有個幸福家庭架啦。」