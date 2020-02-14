東方日報C1：湯洛雯嚴重神經質喪Check男友手機

無綫花旦湯洛雯條件不錯，但至今仍未覓得良緣，她自爆以往拍拖相當多疑，因經常Check爆男友，被朋輩封「女版福爾摩斯」。情人節落得孤單，終於想通的她，明白相處最緊要溝通，笑言早已退出「外貌協會」。

現年32歲的湯洛雯（靚湯），早前被傳媒踢爆坐擁四千萬豪宅，努力Keep Fit的她亦終於成功破解「不瘦降」，重返索女之列，事業方面更現春天，成為無綫當家花旦之一。作為「要樣有樣、要財有財」的單身貴族，靚湯兩年前與羅天宇分手後，雖先後跟劉愷威、鄭子邦等傳過緋聞，可惜沒有一個是真命天子，她坦言嚴選拍拖對象，以「寧缺勿濫」為準則搵另一半，還打趣說：「雖然已經退出咗『外貌協會』，不過拍拖對象都想高大威猛、心地善良，最緊要係大家溝通到。」

疑神疑鬼得人驚

靚湯自爆在愛情路上曾患「嚴重神經衰弱症候群」，總之說不出原因，一直缺乏自信及安全感，對初戀男友經常抱着懷疑的態度，當時的神經質連自己也嚇怕：「21歲同對方一齊，拍足4年拖先分手。當時喺英國讀書識嘅，後嚟佢先返香港做嘢，我之後跟住返嚟。有次同佢鬧交，大家都唔想認低威，我懷疑佢喺出面另外有女友，所以有日我喺佢旺角公司樓下企足幾粒鐘，想等佢放工出嚟。（發現咗啲乜？）冇呀，咪見到佢搭的士走囉！」

性格多疑，令她在男友朋輩中換來花名「女版福爾摩斯」，靚湯更承認試過Check男友手機：「佢又好似冇乜所謂咁由得我喎，當然依家長大咗成熟咗，一定唔會再咁做，兩個人相處要互相信任。細個拍拖全情投入，當時追求嘅嘢唔同，細個真係好驚畀人呃。」辛苦維繫的感情，敵不過環境改變，最終分道揚鑣，這種「少年十五二十時」的經歷，為靚湯人生寫下一段印象深刻的插曲。

Keep住運動唔怕肥

冇拖拍的日子，靚湯寄情工作，而且她「宅」得可怕：「父母問我可唔可以出去行吓？唔好成日匿喺屋企，仲笑我如果唔使返工，屋企同樓下會所嘅健身室，一定可以搵到我！」沉迷運動的她，對於自己的身形曾成為「網民熱話」，大方的說：「高峰期試過140磅，我諗自己人生最弗最瘦嘅日子，係參選港姐時約115磅。我唔食嘢係瘦唔到嘅，歸根究柢係啲淋巴唔通，依家唔使開工，12點前就上床瞓覺，平時盡量抽時間做運動，生活健康啲就OK啦！」

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