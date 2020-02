唔請陪月自己湊　許芷熒為囡囡植入呢樣嘢

前港姐許芷熒本月2日誕下囡囡,專心在家坐月同湊女,昨日於社交網上發長文,大晒幸福,又多謝老公及醫護人員的照顧。一向貪靚的她,表示為求與囡囡的第一張相可以靚靚示人,臨生產前植定眼睫毛並留言:「千年難得一見嘅日子 2020 0202 讓我把女兒帶到這個地球上,一個好好嘅Angel Number...我相信我女兒將來一定會好似一個天使咁快樂!我不強求她成為讀書最叻,事業最成功的人。我只希望她會是一個心地善良,快樂活潑,慷慨助人,富有同理心的女孩子。」

另外,她又多謝老公悉心照顧,拍片又影相:「拍咁多相片同video...為我同囡囡記錄所有咁值得記念同難忘嘅時刻。生BB嘅過程一直捉住我隻手,一隻手幫我拍片同影相,仲要一邊安慰我,仲要幫我抹眼淚,仲要一邊講笑氹我開心。You Are The Best Husband!我成日喺YouTube好鍾意睇人哋生BB嘅過程同紀錄片段,依家終於有我自己的,將來我會將D片剪得靚靚咁放上YouTube同大家分享我嘅生產過程,生產前後嘅精華片段。」

佢仲話唔捨得BB畀其他人照顧,所以冇請到陪月,而一點都唔覺得辛苦:「馮寶寶喺一個世界正面臨疫症嘅時候出世,其實喺佢出生之前,我都百感交集,好多擔心。直到佢出世之後,我同老公都決定陪月都唔請了,我哋兩公婆同心合力照顧BB。」