吳若希惡妻有死穴　唔要老公要老爺奶奶？

歌手吳若希自我塑造「惡妻」形象，但原來都有弱點！她自嘲因為記性太差，是個完全冇秘密的人，所以老公對她很放心。

曾公開鬧爆圈外老公何兆鴻（Alex）的吳若希（Jinny），實則兩人糖黐豆勁恩愛，Alex更不時陪開工，她說：「我身邊工作夥伴佢全部識晒，《森美旅行團》嗰班直頭係熟，上次成班嚟我屋企食飯！」讓老公融入工作，是否想令他放心？Jinny笑說：「對佢嚟講，我係一個完全冇秘密嘅人，因為我記性太差，記性差嘅人係唔會講大話，所以佢好放心，我係一定講真話。」

「有老爺奶奶就夠」

早婚的Jinny承認有所犧牲，但反過來覺得好彩：「老爺奶奶對我好好，好到我覺得唔使老公喺度都得，有佢兩老就夠！可能我媽咪照顧唔到我，佢都需要被照顧，但喺老爺奶奶身上，我有種被照顧感覺，好有家庭感覺，可能由細到大都好渴望有個好完整屋企，依家星期六、日係Family Day，我就好開心。」

計劃生多個陪囡囡

有女萬事足，Jinny視女兒為最大收穫：「成日同人講我老細係我個女！」坦言結婚生女對事業多少會有影響：「我都有諗，如果我冇生小朋友，依家嘅我會係點呢？但我知道即使事業好好、所有人都聽我嘅歌，都唔夠我有小朋友咁開心。無論發生咩順意唔順意嘅事，返到屋企就最Relax。」並透露已有晒計劃：「梗係會再生！不過我同細佬距離太大，我好似阿媽咁照顧佢，所以唔好相差太遠，4、5年OK，姐姐又識得照顧細嗰個。（兩個就夠？）兩個啦！生多個唔係唔諗，只係養一個小朋友唔係平，如果冇一個咁好嘅生活水平畀到佢哋，就唔想屈就個小朋友。」