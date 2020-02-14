Justin捐錢抗疫情　奉俊昊拍片為武漢打氣

湖北新冠肺炎個案周四（13日）單日大增逾14,000宗，單是內地確診病例已累計增至64,658宗。情況令人擔心！在內地有好多fans的加拿大天王Justin Bieber今晨就在Instagram拍片為內地人民打氣。

Justin在片段中說：「我知道現在在你的國家正經歷一個非常恐怖的時期，但是我的祈禱和支持將傳給你們。你們太棒了。」而Justin亦宣布捐出20萬人民幣給北京春苗基金會協助抗疫！他亦有留言說：「觀看新聞，我無法想像如果一種新的疾病影響我的妻子、家人和朋友，將會有多麼可怕。中國，我們與你聯合站在一起，並已作出捐款以示支持。無論是這件事還是澳洲的山火，我們每個人都需要在彼此之間共存。」而Justin在留言表示希望與內地的歌手朋友吳亦凡（Kris Wu）交談。

除了Justin出錢出力之外，出爐《上流寄生族》奧斯卡金像導演奉俊昊前晚在美國出席活動時亦為內地傳媒拍片，片段中他緊握拳頭用全英語表示為武漢加油，他表示全世界都支持武漢人民。希望大家一起戰勝這個病毒！