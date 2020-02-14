損失10億日圓　槙原敬之再涉毒恐拖累木村

繼女星澤尻英龍華涉毒被捕後，50歲日本著名創作歌手槙原敬之，昨日疑二度涉毒被警方拘捕。警方於兩年前拘捕與槙原同居的個人事務所前社長並搜出0.083克興奮劑及64毫升危險藥物RUSH（亞硝酸鹽），疑是槙原所持有。但槙原被捕後，否認藏品是其所有。他今早由拘留的東京灣岸警署送檢，警方在兩人同居寓所中搜出吸毒道具，並在藏有興奮劑的袋上發現有槙原指紋。有指警方在搜查中，發現其寓所垃圾中有皮鞭等SM工具，而RUSH是同性戀者間愛用的性藥，推測他為追求性愛快感而吸毒。

今年是槙原出道30周年，原定舉行多場巡唱及推出精選大碟，現正起用其創作歌曲的節目已即時叫停，其唱片亦告停售，估計損失10億日圓（7,100萬港元）。其所屬事務所今日在其出道30周年紀念網站發聲明，表示現正了解事件，等待警方的調查結果，並向受影響的工作伙伴及歌迷道歉。

1999年曾因藏毒被判緩刑的慎原， 2003年因替前組合SMAP創作名曲《世界上唯一的花》而在樂壇翻生，近日又為SMAP前成員木村拓哉的首張個人專輯創作歌曲《UNIQUE》。外界擔心木村受槙原再涉毒被捕所累，不能在現正舉行的巡唱上演唱有關歌曲。