Billie新占士邦片公開遭劣評　粉絲批評首歌勁悶

由18歲美國人氣女歌手Billie Eilish主唱的《007:生死有時》(No Time To Die)主題曲《No Time To Die》今日於網上公開,不過卻遭網民劣評!

今次首主題曲充滿Billie的暗黑風格,而她亦以一貫鬼魅的唱腔演譯首歌。不過占士邦fans似乎唔係好收貨,紛紛留言批評!有fans批評首歌太慢,唔夠Adele之前首邦片主題曲《Skyfall》咁激昂。亦有fans認為Billie過譽。更有fans留言說:「首歌頭兩分鐘悶到死,不過第二部分管弦樂部分救番首歌。我唔認為首歌會列入經典邦片主題曲之中。」

首歌由Billie與哥哥兼創作拍檔Finneas共同創作並由他監製,而Billie更成為占士邦片史上年紀最細的主題曲創作人同主唱者。Billie早前憑處女大碟《When We All Asleep, Where Do We Go?》而勇奪今屆格林美音樂獎四個大獎成為大贏家!新一輯占士邦片《007:生死有時》將於4月2日在英國率先上映,之後於4月10日在北美等地公映。