因新冠肺炎歧視華人　台男星赴英被軟禁！

曾參與拍攝《大學生了沒》的台灣男星黃豪平，今日在社交網發文求救，原來他到英國旅遊時，突然遭酒店以「過去十四天從台灣來的人都要自我隔離」為由軟禁，即使自己沒有任何新冠肺炎症狀，對方態度與語氣仍極不尊重，莫名被酒店軟禁，要求他自我隔離「不能出門也不能退租」。

黃豪平文中提到自己本月3日就到英國，連住多天均未有遇到特殊狀況，即使當地人知道疫情，但沒有對亞洲人有「特殊待遇」，直到入住黑池一間酒店……黃豪平指佢喺Check in前就接到酒店電話，詢問佢嘅旅遊史，當時佢已經覺得奇怪，不過都同對方講自己嚟咗英國十日，身體健康冇任何症狀，到佢入住後與友人外出用膳時，就突然被要求立刻回酒店：「因為他們說過去十四天從台灣來的人都要自我隔離，我跟朋友趕回飯店後遭到極為不尊重人的語氣和態度對待，他們要求我立刻上樓待在房間不得出門，要等待NHS（當地國民保健署）來電釋疑，我迫於重要物品都在房間只能照做。」

幸好後來佢聯絡到一位香港民宿老闆娘前來解救，而酒店老闆就黑晒面向黃豪平取回鑰匙，放佢哋走人，而該香港老闆娘就指本身酒店都唔畀佢哋走，係佢親身嚟帶人走先肯放人，而當地NHS亦同佢解釋指大家都對疫情恐慌，都估唔到會發生不快事。最後黃豪平續指事件純屬意外，但分享出來是希望外出的台灣人都有個警惕，唔少網友都留言叫佢快啲返屋企呀。