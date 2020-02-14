橫店影視城正式復工　三大規條抗新冠肺炎

大陸新冠肺炎疫情嚴重，受疫情影響的橫店影視城1月底就發出停廠通告，導致多部影視作品要停工，包括楊冪主演的《謝謝你醫生》、趙麗穎、王一博主演的《有翡》等，但橫店昨（13日）陸續復工，橫店目前有6000多劇組人員，預計過審復工的只有1-2個劇組。

據大陸媒體指，第一階段復工的劇組須符合三大條件：「拍攝現場不超過20人」、「春節期間未離開橫店」、「劇組確保人人有口罩」；另外有群演爆料，指參與拍攝係自願報名，如果願意復工劇組派車來接，在劇組待命的演員吃喝都由劇組解決，一日三餐送到房間門口，每天量兩次體溫。現場同時要求除正在拍戲的演員不戴口罩外，其他人員全部戴口罩，劇組亦在各個角落灑消毒水，口罩儲備亦很充足。

橫店昨日除主幹道冇封，小路和各大小區都封閉管理，及需要登記，而演員公會門口亦空無一人，公告欄上也未貼通告。雖然有指只要從外地返回橫店嘅人，不論演員或工作人員，都要到影視城安排的酒店自我隔離14天，不過有大陸媒體昨走訪過程時，發現從外地回來嘅男工作人員可以周圍走，對方就表示由義烏回來，問到沒有被隔離？他輕鬆表示：「房東還不知道我回去，我身體那麼好不用他們管。」