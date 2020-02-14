一年後的情人節！謝安琪麥浚龍感情昇華

歌手謝安琪（Kay）跟麥浚龍（Juno）在情人節一次過奉上《我們的基因》和《我在陽台上看你》兩個音樂映畫，Kay的《我》是以17歲她扮演的浦銘心視覺出發，Kay說：「呢個係巧妙之處。如果一年前就派呢首歌，觀眾或者只有甜蜜的感覺。但係，當觀眾同角色一同經歷咗連串高低起跌之後，再回看兩人純粹嘅初衷，確實會畀呢首歌昇華到更深嘅層次，會衍生一種陌生嘅熟悉感。其實人生都一樣，一路行一路行，偶爾回想起過往嘅片段，或者會多咗份味道。正如浦銘心和董折，當初有多希冀，今天就有多失望和碎裂。演繹的時候，聲線裏要帶一份甜，同時也帶啲苦。所以，我也好鍾意音樂映畫裏面，穿插《勇悍•17》同《我在陽台上看你》等部分片段嘅安排，甜與苦其實緊緊相扣。」

在《我在陽台上看你》音樂映畫中，浦銘心站在高高的陽台上看着董折，聚光燈聚焦在董折身上，董折把一根又一根煙抽完，卻不願回家。看似簡單的場面，背後也花盡心思。為架空一個世界，貫徹導演麥浚龍的拍攝風格，製作團隊捨棄了租借現成陽台的選擇，特意租用了大型片廠，讓kay登上樓高五層的燈橋拍攝，將情景格調化。

她說：「呢個音樂映畫場景設計好有感覺。用一束光分野出浦銘心同董折喺對方心中嘅地位。浦銘心將所有視野聚焦喺董折身上，就似將自己嘅人生全都押上去，佢嘅世界只有他，但他卻愈來愈冷漠。浦銘心嗰時完全唔知點樣解開呢個結。我感受到浦銘心嘅撕心裂肺與壓抑，聲音嘅演繹上，比較似一種帶着壓抑的內心吶喊。」kay續指故事的發展，加上歌詞細膩有力，讓她更體會到浦銘心的進退兩難，在錄音室錄製這首歌曲的時候，也數度哽咽，強忍着淚水去演繹，也想不到正好符合了監製的要求，唱出了情緒洶湧而帶點壓抑的情感。