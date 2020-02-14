紐約掃搓手液！黃智雯趙希洛買唔到口罩

藝人黃智雯與趙希洛到美國出席紐約時裝周2020，至今午返港，二人現身抵港大堂時，大方停步受訪。二人表示此行逗留了一星期，很高興能以閨蜜身份一起工作。由於新冠肺炎疫情關係，她們出發前都有點擔心，幸而全程都很順利，她說：「15個鐘飛返嚟，除咗食嘢外都戴晒口罩，會摸到嘅地方都會消毒，又經常洗手。」

趙希洛則指美國工作期間要經常化妝影相，故沒有太多機會用口罩，反而吸收多了新鮮空氣，且說：「我哋平時一落機就會去行街，今次就去買搓手液同清潔用品，幾乎買到超重，但可惜搵咗好多大小連鎖店同藥妝店，都買唔到口罩。」

今日情人節，問到二人是否趕返港「交人」，智雯謂：「唔係刻意嘅，只因趙希洛要返嚟開工，我咪一齊返囉。（今晚慶祝？）呢幾日少休息，加上時差關係，都係遲啲先同男友補祝啦。」她又指自己4月才開新劇，有時間「做吓自己嘢。」

恭喜羅仲謙做老竇

談到羅仲謙與楊怡宣布有喜，她們表示已第一時間在社交平台送上祝福，又指早前見到羅仲謙時，已感覺他神采飛揚，希望羅氏夫婦能生個肥肥白白的小朋友。